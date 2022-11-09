Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan giyim yardımı iddialarına cevap

Bir yayın organından bakanlığın personeline promosyon ödemesi yaptığı iddiaları yalanlandı. Bakanlık, "Tek bir kuruş yardım alınmamıştır" ifadelerini yayınladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir basın yayın organında bakanlık personeline yapılan promosyon ödemesine ilişkin çıkan habere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakanlık, çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı.

İddialar üzerine yapılan Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi;

"Kimlerin yardım aldığı açıklıkla görülmektedir"

"Giyim yardımıyla ilgili yalan habere 'belge' diye gösterilen kağıtla devam ederek algı yaratmak isteyenlere cevabımızdır. Giyim yardımı alabilecek personel listesi usûl ve esaslara göre tüm bakanlık personelindeki unvanları kapsamaktadır. Ama giyim yardımı alanlar listesinde kimlerin giyim yardımı aldığı açıklıkla görülmektedir. Kendilerine tavsiyemiz kaynaklarından o listeyi temin etmeleridir.

"Tek bir kuruş giyim yardımı almamıştır"

Zira bakan, bakan yardımcıları tek bir kuruş giyim yardımı almamıştır. Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, tüm bilgi belgeler yüce Türk yargısıyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."