Çevre yönetimi firmalarına ek kriterler getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan yeni düzenleme ile çevre yönetimi hizmeti alanında hizmet veren firmalar ve yeni açılacak firmalara ek kriterler getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 7410 sayılı 'Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesinde yer alan 'çevre görevlisi' ibaresi kaldırıldı.

30 Temmuz 2019 tarihli ve 30847 sayılı 'Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik' de devre dışı bırakıldı. Yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile çevre yönetimi hizmeti veren personelin ve çevre danışmanlık firmalarının niteliği ve niceliği, çalışma koşulları, danışmanlık ücretleri, yeni mezun istihdam edilmesi gibi hususları hüküm altına alındı.

'Yer uygunluk yazısı' zorunlu oldu

Çevre yönetimi hizmeti alanında mevcut 674 çevre danışmanlık firmasına ve yeni açılacak firmalara ek kriterler getirildi. Çevre danışmanlık firması yeterlilik belgesi başvurularından önce, firma ofisinin fiziksel şartlarının uygun olduğuna ilişkin 'yer uygunluk yazısı' zorunluluğu oldu.

Asgari fiyat tarifesi getirildi

Çevre danışmanlık firmalarınca işletmelere verilen çevre yönetimi hizmeti karşılığı ödenecek hizmet bedelinin standart hale getirilmesi, hizmet verenler arasındaki haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla; işletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmelere, bakanlıkça belirlenen asgari fiyat tarifesi üzerinden yapılması koşulu getirildi.

Firmada çalışacak personel sayısında artışa gidilerek, yeni mezun istihdamının önü açıldı.

90 gün içinde giderilmesi zorunluluğu getirildi

İşletmede meydana gelecek çevre ile ilgili uygunsuzluğun, en geç 90 gün içinde giderilmesi zorunluluğu getirildi.

DHA'nın haberine göre personelin, çalıştığı firmada sadece çevre mevzuatı kapsamında çalışması sağlanarak, çevre yönetimi hizmetinin kalitesinin artırılması amaçlandı.