Cezaevi bayram görüşü 2022: Bayramda açık görüş olacak mı, hangi gün, saat kaçta?

Cezaevi bayram görüşü 2022: Bayramda açık görüş olacak mı, hangi gün, saat kaçta?

Mahkum yakınları Ramazan Bayram'da cezaevi açık görüş tarih ve saatlerini araştırıyor. Peki bayramda açık görüş olacak mı? Cezaevi açık görüşleri ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Ramazan Bayramı'nda cezaevindeki hükümlüler, aileleriyle görüşebilecek mi merak ediliyordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

Genelgeye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında bir süredir yapılamayan açık görüşler, Ramazan Bayramı'nda yapılacak.

Mahkum aileleri ve birinci derece yakınları "Bayramda açık görüş ne zaman, saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Bayramda cezaevi görüşleri olacak mı? Ramazan Bayramı'nda açık görüş hangi gün, ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Ramazan Bayramı'nda açık görüş olacak mı?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak. Kovid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları ise saklı kalmak üzere ertelenecek.

Genelgeye göre, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

Bayramda cezaevi açık görüşleri saat kaçta?

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.