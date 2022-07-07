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    Cezaevi bayram görüşü 2022: Kurbanda açık görüş var mı, hangi gün, saat kaçta?

    Mahkum yakınları Kurban Bayramı'nda cezaevi açık görüş tarih ve saatlerini araştırıyor. Peki bayramda açık görüş olacak mı? Cezaevi açık görüşleri ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 09:55
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    Cezaevi bayram görüşü 2022: Kurbanda açık görüş var mı, hangi gün, saat kaçta?

    Kurban Bayramı'nda cezaevindeki hükümlüler, aileleriyle görüşebilecek mi merak ediliyordu.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 2022 Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.

    Mahkum aileleri ve birinci derece yakınları "Bayramda açık görüş var mı, ne zaman, saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki, Bayramda cezaevi görüşleri olacak mı? Kurban Bayramı'nda açık görüş hangi gün, ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

    Kurban Bayramı cezaevi açık görüşleri günleri 2022

    Genelgeye göre, Kurban Bayramı'nda 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş günü gerçekleştirilecek.

    Cezaevi bayram görüşü 2022: Kurbanda açık görüş var mı, hangi gün, saat kaçta? #1

    Bayramda cezaevi açık görüşleri saat kaçta?

    Açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.


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