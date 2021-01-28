Cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı'ndan açıklama..

Cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı'ndan açıklama..

Koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden izinli olarak çıkan hükümlüler için belirlenen süre uzatılmıştı. Peki cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Pandemi döneminde açık cezaevindeki hükümlülere izin verilmiş ve geçtiğimiz yıl bu izinler birkaç kez 2 aylık periyotlarla uzatılmıştı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 31 Ocak tarihine kadar hükümlülerin pandemi nedeniyle izinli sayılmalarında karar kılmıştı.

Milyonlarca hükümlü ve ailesinin son dönemde merak konusu olan "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Açık cezaevi izinleri tekrar uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte Adalet Bakanlığı'ndan açıklamalar..

CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıklamıştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "26/11/2020 tarih ve 13588366-149-E-1989 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına dair önerisi" doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

30 Kasım tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan izinler için yeniden bir karar verilmedi. Buna göre izinler 31 Ocak 2021 tarihinde bitecek.