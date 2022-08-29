Petrol
99.95
0.95%
Euro
18.1057
0.05%
Dolar
18.1871
0.12%
Altın
1.008
-0.76%
Borsa
3122
-0.76%
Bitcoin
365.336
-1.08%
BTXN Coin
4.26
-6.98%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C
    Cezaevinde bulunan Gülşen için karar günü

    Cezaevinde bulunan Gülşen için karar günü

    Türkiye'nin gündemine oturan sözleri sonucunda perşembe gecesi tutuklanan Gülşen, mahkeme kararını bekliyor. Mahkeme, tutukluluğa edilen itiraz için kararını bugün açıklayacak.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Nisan ayındaki konserinde imam hatiplileri hedef alan sözleri sonucunda tutuklanan şarkıcı Gülşen, cezaevinde 4'üncü gününü geçiriyor.

    “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." sözleriyle ciddi tepki toplayan Gülşen, yayınladığı özür mesajında ise "İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; Bulacağım." ifadelerini kullanmıştı.

    Bir diğer yandan da, olay gününden itibaren ünlü camiası harekete geçerek, Gülşen'in serbest bırakılması için türlü paylaşımlarda bulunuyor.

    Tutukluluğa itiraz edildi

    Gülşen'in tutukluluğunun son bulması için çalışmalarına devam eden avukatlar ise cuma günü adliyeye gelerek bir üst mahkemeye başvurmuştu.

    Cuma günü geç saatlere kadar karar beklenilen mahkeme, herhangi bir yanıt vermedi.

    Cezaevinde bulunan Gülşen için karar günü #1

    Mahkeme kararı bugün belli olacak

    Tutukluluğa itiraz edilirken, değerlendirmesi beklenen mahkemenin kararı Türkiye'de merakla bekleniyor.

    Mahkemenin, Gülşen'in tutukluluğuna tahliye kararı verip vermeyeceği bugün belli olacak.

    Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Ekonomik güven endeksi ağustosta 94,3 oldu
    Ekonomi

    Ekonomik güven endeksi ağustosta 94,3 oldu

    Lewa, Barcelona'da da aynı
    Dünyadan futbol

    Lewa, Barcelona'da da aynı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir