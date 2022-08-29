Cezaevinde bulunan Gülşen için karar günü

Türkiye'nin gündemine oturan sözleri sonucunda perşembe gecesi tutuklanan Gülşen, mahkeme kararını bekliyor. Mahkeme, tutukluluğa edilen itiraz için kararını bugün açıklayacak.

Nisan ayındaki konserinde imam hatiplileri hedef alan sözleri sonucunda tutuklanan şarkıcı Gülşen, cezaevinde 4'üncü gününü geçiriyor.

“İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." sözleriyle ciddi tepki toplayan Gülşen, yayınladığı özür mesajında ise "İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; Bulacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Bir diğer yandan da, olay gününden itibaren ünlü camiası harekete geçerek, Gülşen'in serbest bırakılması için türlü paylaşımlarda bulunuyor.

Tutukluluğa itiraz edildi

Gülşen'in tutukluluğunun son bulması için çalışmalarına devam eden avukatlar ise cuma günü adliyeye gelerek bir üst mahkemeye başvurmuştu.

Cuma günü geç saatlere kadar karar beklenilen mahkeme, herhangi bir yanıt vermedi.

Mahkeme kararı bugün belli olacak

Tutukluluğa itiraz edilirken, değerlendirmesi beklenen mahkemenin kararı Türkiye'de merakla bekleniyor.

Mahkemenin, Gülşen'in tutukluluğuna tahliye kararı verip vermeyeceği bugün belli olacak.

Gülşen, İmam Hatiplileri hedef aldı: Sapıklığı oradan geliyor VİDEO

