Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı zorunlu kılarak gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı 15 dakika sürdü. CHP'liler toplantı sonrası Adalet Bakanlığı'na ilerledi.

Seçim süreci yaklaşırken, partiler çalışmalarını hızlandırdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partinin tüm milletvekillerini olağan üstü toplantıya çağırdı.

Toplantıya, tüm milletvekillerinin katılımı zorunlu kılındı.

Olağanüstü toplantı 15 dakika sürdü

Birden fazla başlığın görüşülmesi beklenen toplantı, bugün saat 09.00'da başladı.

Olağanüstü toplantı, yaklaşık olarak 15 dakika sürdü.

Adalet Bakanlığı'na yürüdüler

CHP lideri, tüm milletvekilleri ile toplantıyı yarıda keserek Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

Parti, Türkiye gündemini derinden sarsan, 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi olayı ile bakanlığa yürüdü.

CHP, Adalet Bakanlığı'na yürüdü ViDEO

"84 milyon insan seninle aynı acıyı paylaşıyor"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yürüyüşü sırasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığın böyle bir adaletsizliği kimsenin yaşamasını istemem. 6 yaşında bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede. Günlerdir bekliyorum, bir ses verecek mi siyasal iktidar diye. İki gün değil, iki ay değil.

Buradan bu evladımıza, bu kızımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan seninle aynı acıyı paylaşıyor. Sağcısı, solcusu, inançlısı, inançsızı, doğulusu, batılısı kim olursa olsun bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor, öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım zaten. Bizler bu hep birlikte bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız." şeklinde konuştu.