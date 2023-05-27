CHP animasyonunda Atatürk'e benzemeyen Atatürk
ensonhaber.com

Tarihi geldi çattı.

14 Mayıs'ta TBMM'yi oluşturan, Cumhurbaşkanlığı seçimini de ikinci tura bırakan millet, 28 Mayıs'ta, yani yarın yeniden sandığa gidiyor.

Sandıkta, ilk turu yüzde 49 ile açık ara önde tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44 ile hüsrana uğrayan yarışacak.

Kampanya sürecinin son gününde heyecan yüksek.

CHP'nin animasyonunda Atatürk'e bezeyen tasarım

CHP'den Atatürk ve Gençliğe Hitabe animasyonu

Adaylar ve partiler seçim çalışmalarının son saatlerini değerlendiriyor.

Bu kapsamda CHP bir animasyon video yayınladı.

Videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM kürsüsünde çekilen tarihi görüntüleri örnek alındı.

Animasyon videoda Atatürk'e benzetilmeye çalışılan karakter, Gençliğe Hitabe'den bir kısım okurken, ardından Kılıçdaroğlu'na benzetilmeye çalışılan karakter de seçmeni sandığa çağırıyor.

CHP'nin animasyonunda Atatürk'e bezeyen tasarım

Atatürk'e benzemeyen Atatürk

Videoda dikkat çeken kısım ise karakterlerin istenilen kişiye benzetilememesi.

Oldukça amatör bir çalışma ile hazırlanan görüntüde, olarak resmedilen karakterin Atatürk'e benzemediği görülüyor.