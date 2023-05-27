CHP animasyonunda Atatürk'e benzemeyen Atatürk CHP tarafınan seçime 1 gün kala hazırlanan animasyon videoda, Atatürk'ün TBMM'de çekilen tarihi görüntüleri resmedilmeye çalışılırken, tasarımın Atatürk'e benzetilememesi dikkat çekti.

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Tarihi seçim geldi çattı.

14 Mayıs'ta TBMM'yi oluşturan, Cumhurbaşkanlığı seçimini de ikinci tura bırakan millet, 28 Mayıs'ta, yani yarın yeniden sandığa gidiyor.

Sandıkta, ilk turu yüzde 49 ile açık ara önde tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44 ile hüsrana uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Kampanya sürecinin son gününde heyecan yüksek.

CHP'den Atatürk ve Gençliğe Hitabe animasyonu

Adaylar ve partiler seçim çalışmalarının son saatlerini değerlendiriyor.

Bu kapsamda CHP bir animasyon video yayınladı.

Videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM kürsüsünde çekilen tarihi görüntüleri örnek alındı.

Animasyon videoda Atatürk'e benzetilmeye çalışılan karakter, Gençliğe Hitabe'den bir kısım okurken, ardından Kılıçdaroğlu'na benzetilmeye çalışılan karakter de seçmeni sandığa çağırıyor.

Atatürk'e benzemeyen Atatürk

Videoda dikkat çeken kısım ise karakterlerin istenilen kişiye benzetilememesi.

Oldukça amatör bir çalışma ile hazırlanan görüntüde, Atatürk olarak resmedilen karakterin Atatürk'e benzemediği görülüyor.