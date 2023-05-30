CHP binası önünde gençlerden Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı Seçim hezimetinden sonra CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi büyük tepki toplarken Genel Merkez önüne gelen gençler, Kılıçdaroğlu'nun eski söylemlerini hatırlatarak istifaya çağırdı.

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Tarihi seçim sürecinin ardından muhalefetteki çalkantı hız kazandı.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin ve güçlü zaferi muhalefeti adeta dağıttı.

Özellikle CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi tabanda rahatsızlığa neden oldu.

CHP'de değişim sesleri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Değişmeyen tek şey değişimdir" açıklaması da Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki parti içi muhalifleri heyecanlandırdı.

CHP binası önünde protesto

Partinin gençleri, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi konusunda sosyal medyada başlattıkları çağrı akımını parti merkezine de taşıdı.

Gençler, Ankara'da CHP binası önüne gelerek "Kılıçdaroğlu istifa" dövizi açtı.

Kılıçdaroğlu'nun meşhur tweet'i

Açılan bir dövizde de Kılıçdaroğlu'nun 2012'de attığı, "Ben asla ve asla koltuğa kilitlenip burada kalacağım diye bir şey yok. O geride kaldı." tweet yer aldı.