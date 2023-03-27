CHP destekçisi Bengi Başer YSK'yı tehdit etti! Bugünün yarını var... Muhalefete yakınlığı ile bilinen Doktor Bengi Başer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğunu vurgulayan bir paylaşıma "Şimdi YSK düşünsün, bugünün bir de yarını var" şeklinde yorum yaptı.

Haber Merkezi

Türkiye'nin heyecanla beklediği 2023 seçimlerine 48 gün kaldı...

Tarih yaklaşırken, siyasi arenada hareketlilik her geçen gün artıyor.

Bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı yeniden gündemde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Nisan 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren kanun hükmüne göre Türkiye'de sadece bir seçime katıldığı açıklandı.

Açıklamalar sonrası bu tartışma bir nebze durulurken, bu kez geçmiş raflardan "diploma" mevzusu indirildi.

Uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezuniyeti konuşuluyor.

Muhalif kesim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığını savunmaya devam ediyor.

Belgeyle kanıtlandı

Bunun üzerine türlü açıklamalar yapılırken, İletişim Başkanlığı bu kez de belgelerle kanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduğu resmi belgelerle kamuoyuna sunuldu.

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CHP'nin doktoru YSK'yı hedef aldı

Belgeler sonrasında muhalif kesimin karın ağrısı halen devam ederken, CHP'li Dr. Bengi Başer bu konu uğruna YSK'yı tehdit etti.

Prof. Dr. Ahmet Saltık isimli Twitter kullanıcısının, "Diploma defterinde Erdoğan'a yer mi açıldı?" ifadelerini aktardığı paylaşımına, Başer'den yanıt geldi.

"Şimdi onay veren YSK düşünsün"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Başer, "Şimdi onay veren YSK düşünsün. Bugünün bir de yarını var..." ifadeleriyle tehdit savurdu.