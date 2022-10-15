CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen’den partisine: Maden şehidi diye bir şey yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen’den partisine: Maden şehidi diye bir şey yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP'nin kurumsal sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaki 'maden şehidi' ifadesine tepki gösterdi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bulunan maden ocağında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Yaşanan faciada 41 madencimiz hayatını kaybederken tüm Türkiye yasa boğuldu.

Programlarını iptal eden siyasiler peş peşe patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Resmi parti hesaplarından da birer birer taziye ve geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

"Maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz"

Faciaya ilişkin taziye mesajı yayınlanan CHP'de ise 'maden şehidi' tartışması yaşandı.

CHP'nin maden faciası ilişkin mesajında, "Bartın Amasra’da meydana gelen patlamada yitirdiğimiz maden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerimize ve çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı madencilerimize acil şifa diliyoruz. Tüm dualarımız can kaybının artmaması için…" denildi.

Partisinin mesajına tepki gösterdi

Mesajın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasına ilişkin partisinin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Twitter hesabından CHP'nin mesajını alıntılayan Gökçen ise, "Hayır maden şehidi diye bir şey yok. Sırf para için insan canını riske atanlarla Sayıştay raporlarında açık açık uyarmasına rağmen keyfine bakanların sorumluluğunu örtmek için ortaya atılan tabirleri biz kullanamayız" dedi.

Gökçen ayrıca, "Bu bir cinayettir ve bu cinayetin hesabını elbette soracağız" ifadelerini kullandı.