CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Yoksul ailelerin çocuklarına her ay 2 bin 400 lira vereceğiz Özgür Özel, Sivas'ta partisinin "Millet Buluşması" programında vatandaşlara seslendi. Özel, "Yoksul ailelerin çocuklarına her ay 2 bin 400 lira vereceğiz" dedi.

AA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Seyrantepe Mahallesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Sivas'ta ve Türkiye'de büyük değişim yaşandığını söyledi.

İktidara geldiklerinde yapacakları çalışmaları anlatan Özel, 100 bin öğretmen atayıp öğretmensiz köy bırakmayacaklarını kaydetti.

"Köyler para kazanılacak yerler olacak"

Köylerde öğretmenin dışında ziraat mühendisi ve veteriner de görevlendireceklerini dile getiren Özel, "Bundan sonra köyler kaçılacak, terk edilecek, göç edilecek değil, gidilecek, geri dönülecek, mutlu olunacak yerler olacak. Para kazanılacak yerler olacak." diye konuştu.

"Yoksul ailelerin çocuklarına 2 bin 400 lira vereceğiz"

Özel, 18 yaşını geçen gençlere 22 yaşına kadar üniversite eğitimi boyunca "Genç Kart" vereceklerini belirterek şöyle konuştu:

Zengin, fakir ayırmadan içinde 300, 400 lira mütevazı bir para var. Ne için, gençler tiyatroya, sinemaya, konsere gitsin, kitap alsın, dergi alsın, mecmua alsın diye. Herkeste 400 lira var ama yoksul ailelerin çocuğunun ise ayırmadan, partisine bakmadan, mezhebine bakmadan, kökenine bakmadan 2 bin 400 lirası olacak.

CHP'li Özel, kadınlara da gelir durumlarına göre "Altın Kart" verecekleri vaadinde bulundu.