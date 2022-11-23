CHP heyetinden, deprem sonrası Düzce kararı

Çeşitli isimlerden oluşan heyet, sarsıntının meydana geldiği kente gitmek üzere yola çıktı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

CHP'li milletvekillerinden oluşan heyet, depremin ardından Düzce'ye gitmeye karar verdi.

CHP'li heyetten Düzce ziyareti

CHP Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek başkanlığında Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Burdur Milletvekili Mehmet Göker'den oluşan CHP heyeti, depremin yaşandığı kente gitmek üzere yola çıktı.

Vatandaşların taleplerini dinleyecekler

AA'nın haberine göre, heyetin, vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyeceği, ihtiyaçların karşılanması için CHP'li belediyelerle koordinasyonu sağlayacağı kaydedildi.