CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda mutsuzluk hakim
ensonhaber.com

Tüm Türkiye, bugün sandık başındaydı.

Milyonlarca seçmen, sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmaya başladı.

Sandıklar 17.00'de kapandı, oy sayımı başladı.

Sandıkların büyük bir çoğunluğu açıldı.

Erdoğan önde: İlk turda bitme ihtimali yüksek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir oy oranı ile en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.

Resmi olmayan sonuçlara Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi önde götürürken, seçimin ilk turda bitme ihtimali oldukça yüksek.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda mutsuzluk hakim
CHP İstanbul İl Başkanlığı

Erdoğan'ın balkon konuşması yaptığı sırada yüzler düştü

Hal böyle olunca Millet İttifakı'nda yüzler düştü.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yaptığı anlar görüldü.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda mutsuzluk hakim
CHP İstanbul İl Başkanlığı

Mutsuzlukları gözlerinden okundu

Ortaya çıkan karelerde CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda seçimi takip edenlerin mutsuzlukları hallerine yansıdı.

Yüzlerin gülmediği CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında sonuçlar resmileşene kadar çalışmaların devam edeceği de gelen bilgiler arasında.