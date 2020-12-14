CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'a taciz soruşturması

CHP yönetimi bu defa Konya'da gerçekleşen taciz-tacavüz olayı ile ilgili CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında soruşturma başlattı.

CHP artık, parti içindeki taciz ve tecavüz haberleriyle gündeme geliyor.

İlk olarak geçtiğimiz haftalarda CHP yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K.’nin restoranda bir kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasından sonra, partide yeni taciz ve tacavüz olayları zinciri patlak verdi

TACİZ-TECAVÜZ ZİNCİRİNİN SONUNCUSU KONYA'DA

Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler derken son taciz-tacavüz olayı CHP Konya İl Başakanlığı'nda meydana geldi.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ın da bir kadını taciz ettiği iddia edildi.

Konuyla ilgili babası parti üyesi olan bir kadın, Bektaş tarafından taciz edildiğine ilişkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdi.

CHP'Lİ BEKTAŞ'IN SAVUNMASI İSTENDİ

CHP kaynaklarına göre, Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlatılarak, savunması istendi.

CHP ilçe yöneticisinin kadını taciz ettiği anlar ViDEO