CHP milletvekili Özgür Karabat'a ilişki görüntüleriyle şantaj yaptılar

CHP'li Özgür Karabat'a şantaj yapanlar, Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle yakalandı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, partinin Çekmeköy ilçesi üyesi Aynur D.E. ile bir dernek toplantısında tanıştı.

MECLİS ÜYESİ OLMAK İSTEDİ

Aynur D. E., Karabat’tan 2019 yerel seçimlerinde kendisini ilçe belediye meclis üyesi yapmasını istedi ve aday adayı başvurusunda bulundu.

EVDE ÖZEL GÖRÜŞMELER

Daha sonra ikisi Aynur D.E.’nin evinde buluşmaya başladı.

GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ

İddiaya göre Aynur D. E., belediye meclis üyesi adayı seçilemeyince Karabat’a, “Elimde görüntülerin var” diyerek şantaja başladı.

10 MİLYON LİRA İSTEDİ

Aynur D. E. ile hareket eden 2019 yerel seçimlerinde CHP Arnavutköy belediye başkan aday adayı Cahit A., Karabat’ı arayarak önce 10 milyon TL istedi. Bir yanıt alamayan Cahit A. aramalara devam ederek bu parayı 3 milyon TL’ye düşürdü.

Şantaj telefonlarının devam etmesi üzerine Karabat, Eylül 2020’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada şüpheliler Aynur D. E., Cahit A., Ahmet A. ve Erdoğan B.’ye ulaşıldı. Kıbrıs’ta olduğu tespit edilen ve Interpol aracılığıyla yakalanıp sınır dışı edilen Cahit A., Türkiye’ye getirildi, kardeşi Ahmet A., eski CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Erdoğan B. de gözaltına alındı.

DUMAN SENSÖRÜNDEN KAMERA ÇIKTI

Aynur D. E.’nin evinde yapılan aramada, yatak odasındaki duman sensörünün içinde kamera aparatları ele geçirildi. Aynur D. E. ifadesinde, Karabat ile ilişkisini olduğunu söyledi, aparatları ise “Gelip gidenler için” diye açıkladı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Cahit A., ve Erdoğan B. iddiaları reddetti. İstanbul 11’inci Sulh Ceza Hâkimliği 4 şüpheliyi ‘zincirleme şantaj’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’den tutukladı.

CHP'Lİ VEKİL SOYLU'DAN YARDIM İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre; şantaja boyun eğmeyen Karabat’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istediği öğrenildi.

Daha sonra Soylu konuyla ilgili olarak harekete geçti ve Kıbrıs’a kaçan şantaj çetesi yakalandı.