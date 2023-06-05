CHP MYK'nın yeni üyeleri belli oldu CHP’nin yeni Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kontrolünde olurken, sosyal medya yönetimi ise seçim gecesi 'kazandık' paylaşımları yapan Eren Erdem'e emanet edildi.

ensonhaber.com

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.

Meclis'te ve kabinede isimler belli oldu ve hareketlilik başladı.

Muhalefet cephesinde ise mağlubiyetin ardından seçim muhasebesi sürüyor.

CHP içerisinde değişim sesleri yükselmeye başlarken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları da devam ediyor.

Bu süreçte ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş, Kılıçdaroğlu da istifaları kabul etmişti.

Ardından gözler cumartesi günü yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.

5 saat süren toplantıdan ise 'kurultay' kararı çıktı.

Sosyal medya Eren Erdem'e emanet edildi

Son olarak bugün CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sonunda MYK'nın yeni üyeleri açıklandı.

Listede en çok dikkat çeken isim ise seçim gecesi 'kazandık' paylaşımlarıyla tepkilerin odağındaki Eren Erdem oldu.

Parti, sosyal medya yönetimini Erdem’e emanet etti.

İşte MYK listesindeki isimler:

1- GENEL BAŞKAN

KEMAL KILIÇDAROĞLU

2- AHMET AKIN

YEREL YÖNETİMLER

3. AYLİN YAMAN

SOSYAL POLİTİKALAR

4. AYSU BANKOĞLU

TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER

5. BÜLENT KUŞOĞLU

İDARİ VE MALİ İŞLER

6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

7. EREN ERDEM

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

8. FAİK ÖZTRAK

EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ

9. HASAN EFE UYAR

İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI

10. LALE KARABIYIK

İŞVEREN ÖRGÜTLERİ

11. NESLİHAN HANCIOĞLU

GENEL SEKRETER

12. SEMRA DİNÇER

DOĞA HAKLARI

13. TAHSİN TARHAN

YURTDIŞI ÖRGÜTLENME

14. YUNUS EMRE

BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU

15. ZEYNEL EMRE

HUKUK VE SEÇİM İŞLER

"Öndeyiz sakın sandıkları bırakmayın"

Eren Erdem'in seçim gecesi attığı tweet'ler şu şekilde: