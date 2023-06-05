CHP MYK'nın yeni üyeleri belli oldu

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı.
Meclis'te ve kabinede isimler belli oldu ve hareketlilik başladı.
Muhalefet cephesinde ise mağlubiyetin ardından seçim muhasebesi sürüyor.
CHP içerisinde değişim sesleri yükselmeye başlarken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları da devam ediyor.
Bu süreçte ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş, Kılıçdaroğlu da istifaları kabul etmişti.
Ardından gözler cumartesi günü yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.
5 saat süren toplantıdan ise 'kurultay' kararı çıktı.
Sosyal medya Eren Erdem'e emanet edildi
Son olarak bugün CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantı sonunda MYK'nın yeni üyeleri açıklandı.
Listede en çok dikkat çeken isim ise seçim gecesi 'kazandık' paylaşımlarıyla tepkilerin odağındaki Eren Erdem oldu.
Parti, sosyal medya yönetimini Erdem’e emanet etti.
İşte MYK listesindeki isimler:
1- GENEL BAŞKAN
KEMAL KILIÇDAROĞLU
2- AHMET AKIN
YEREL YÖNETİMLER
3. AYLİN YAMAN
SOSYAL POLİTİKALAR
4. AYSU BANKOĞLU
TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
5. BÜLENT KUŞOĞLU
İDARİ VE MALİ İŞLER
6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
7. EREN ERDEM
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
8. FAİK ÖZTRAK
EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ
9. HASAN EFE UYAR
İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI
10. LALE KARABIYIK
İŞVEREN ÖRGÜTLERİ
11. NESLİHAN HANCIOĞLU
GENEL SEKRETER
12. SEMRA DİNÇER
DOĞA HAKLARI
13. TAHSİN TARHAN
YURTDIŞI ÖRGÜTLENME
14. YUNUS EMRE
BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
15. ZEYNEL EMRE
HUKUK VE SEÇİM İŞLER
"Öndeyiz sakın sandıkları bırakmayın"
Eren Erdem'in seçim gecesi attığı tweet'ler şu şekilde: