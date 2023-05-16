CHP MYK'sında ilk tura ilişkin değerlendirmeler yapıldı CHP Genel Merkezi'nde parti kurmaylarını toplayan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turdan çıkan sonucu masaya yatırdı. Seçimde nerelerde 'hata yapıldı' sorusuna cevap aranırken, ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı.

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Türkiye, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidiyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekilliği seçimleri netleşti ancak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,50'lik oy oranıyla ilk turu lider tamamlaması ise CHP'de moralleri bozdu.

Kılıçdaroğlu MYK'yı topladı: İlk değerlendirme yapıldı

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün ilk turu değerlendirmek için parti MYK'sını topladı.

NTV'nin aktardığına göre MYK toplantısında dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

Saadet Partisi dışındaki ittifak ortakları sahada etkin olamadı

Yapılan değerlendirmelerin ilkinde, kampanya sürecinde Saadet Partisi'nin dışındaki diğer ittifak ortaklarının sahada etkin olamadığı konuşuldu.

Akşener'in masadan kalkış sürecine vurgu yapıldı

Yine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde masadan kalkması ve yaptığı açıklamalar, oylarda gözle görülür bir düşüş olduğu söylendi.

Parti listelerinden aday gösterilen bazı isimlere dair rahatsızlık olduğu aktarıldı

CHP listelerinden aday gösterilen bazı isimlerin de tepki topladığı görüşü hakim olurken, alınan bu kararın da seçime olumsuz olarak yansıdığı belirtildi.

'PKK ile iş birliği propagandası işe yaradı'

Ayrıca Cumhur İttifakı'nın PKK ile iş birliği propagandasının da işe yaradığı, bu durumun seçimlere olumsuz yansıdığı vurgulandı.