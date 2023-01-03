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    CHP, parti çalışanlarına maaş ödemiyor iddiası

    Cumhuriyet Halk Partisi'nde çalışan bir personel, partinin ekonomik durumu nedeni ile maaşların ödenmediğini ve zor durumda olduğunu vurguladı.
    • 03.01.2023 - 17:20
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 17:37
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    CHP, parti çalışanlarına maaş ödemiyor iddiası

    CHP'nin parti genel merkezi çalışanlarının maaşı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

    Partinin, yeni yıla girerken parti genel merkezi çalışanlarından 100 kişinin maaşlarını ödemediği iddia edildi.

    "Yeni yıla parasız girdik"

    İsmini vermek istemeyen bir CHP Genel Merkez personeli, bu ay maaşlarının partinin ekonomik durumu kötü olduğu için ödenmediğini, yeni yılda parasız kalarak kötü duruma düştüklerini ve bu nedenle psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

    "Yetkililer net cevap vermiyor"

    Evinin kira olduğunu ve çocuğunun okula gittiğini söyleyen genel merkez çalışanı, "Bizler aylık aldığımız maaşla geçiniyoruz. Belki sesimizi duyurursunuz. Ayrıca 3 aydan aya aldığımız ikramiye de ödenmedi. Ne zaman ödeneceği konusunda parti yetkililerimiz net bir cevap veremiyor. Çok üzgünüz.” dedi.


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