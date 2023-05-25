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Türkiye, ikinci tur seçime gidiyor.

28 Mayıs’a 2 gün kalan heyecan iyice arttı.

Seçmen kararını ilk turda belli ederken, kesin sonuç pazar günü belli olacak.

Bu seçim ülkenin 5 yıllık kaderinde önemli bir rol oynayacak.

Hem Cumhur hem de Millet İttifakı, son saatlerde seçmenin nabzını yoklamayı sürdürürken, 14 Mayıs akşamı akıllarda kalan iki isim var…

Biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğeri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş…

İki başkan seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı ilk dakikalardan itibaren sayısız kez kameralar karşısına geçerek, “Öndeyiz” dedi.

Kendi seçmenine “ıslak imzalı sonuçlar” diyerek akılalmaz rakamları duyuran İmamoğlu ve Yavaş, YSK’nın kesin sonuçları ortaya çıkınca büyük hayal kırıklığı yarattı.

Öyle ki “Biz kendi seçmenimizi kandırdık” cümleleri bile havada kaldı.

Sistemi oturtamayan CHP tarafı, önümüzdeki seçim için geri adım attı.

CHP Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, bir açıklama yaparak partilerinin seçim ekranı oluşturmayacağını duyurdu.

Çelik, şunları söyledi:

Hem evrensel hem de sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir haber ajansı ya da medya kuruluşu gibi seçim takip ekranı yayınlayacağı gibi bir beklenti oluştuğu görülmektedir. Bizim seçim takip ekranımız siyasi karar vericilerin ve parti sözcülerinin halkı bilgilendirmekte kullandığı bir takip ekranıdır. Siyasi partiler seçim takip ekranlarını şimdiye kadar yayınlamadıkları gibi bu seçimde de yayınlamamışlardır. Siyasi partilerin önceliği sandık güvenliğidir. Önceliği halkın oy kullandıkları sandıklarda sonuçları kontrol etmeleri için ekrandan açabilmektir.