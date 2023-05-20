CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar, depremzedelerin haberini yapan gazeteciye el hareketi çekti Tekirdağ CHP İl Başkanı Volkan Nallar, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde depremzedelerle ilgili haber yapan gazeteciyi görünce el hareketi çekti. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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6 Şubat'ta asrın felaketini yaşayan Türkiye, tek yürek oldu yaralarını sarmaya çalışıyor.

50 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremde, milyonlarca kişi de evine giremez oldu.

Yuvasız kalanlara Türkiye'nin dört bir yanından yardım eli uzandı.

Ancak geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'dan sosyal medyaya yansıyan bir görüntü pes artık dedirtti.

Tekirdağ'a gelen depremzedelerin bazıları ildeki tesislere yerleştirildi. Depremzedelerin 13 Ağustos 2023'e kadar otellerde misafir edilmesi için anlaşma yapıldı.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar

Ancak seçimlerden sonra CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince afetzedelere tebligat gönderildi. Otellerin, 21 Mayıs'a kadar tahliye edilmesi istendi. Bunun üzerine depremzedeler ne yapacaklarını şaşırdı.

Yaşananların ardından Tekirdağ Valiliği olaya el attı ve sorun çözüldü.

CHP'li belediye depremzedelere yönelik uygulaması nedeniyle tepkilerin odağı haline gelirken, skandallar bununla da sınırlı kalmadı.

Dün şehirde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir tören düzenlendi.

Şimdi de CHP'li il başkanının el hareketi damga vurdu

Törene katılan Tekirdağ CHP İl Başkanı Volkan Nallar, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde depremzedelerle ilgili haber yapan gazetecilerden birini gördü.

CHP'li Nallar gazeteciyi sahada görünce el hareketi yaptı.

Kendisinin görüntülendiğini farkeden Volkan Nallar basın emekçisine önce 'çek çek' diye seslendi ve ardında gazeteciye el hareketi çekti.

İl başkanının bu hareketi bu sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden oldu.