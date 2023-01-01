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    CHP ve SP, yılbaşında ters düştü

    CHP ve SP, yılbaşında ters düştü

    Antalya'da sokaklara asılan afişlerde CHP yılbaşı için coşkulu hazırlık yaparken, Saadet Parisi'nin Mekke'nin Fethi'ni kutladığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2023 - 08:57
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    2023'ü beklerken, küresel çapta kutlamalar coşluyla sürdü.

    Türkiye'de bir kesim 2022'yi yeniyıla bağlayan geceyi olağan geçirirken, bir kesim de büyük hazırlıklar içerisindeydi.

    Vatandaşların yanında, siyasi partiler de yılbaşı için tutumunu sergiledi.

    Antalya'dan kaydedilen görüntülerde, 6'lı masa ittifakının ters düştüğü görüldü.

    CHP yılbaşı, SP Mekke'nin Fethi dedi

    CHP'liler sokaklara astığı afişlerde yeni yıla çoşku ile hazırlanırken, bu geceyi alkol ve eğlence ile geçirdi.

    6'lı masanın bir diğer ayağı olan Saadet Partisi (SP) ise CHP'ye ters düştü.

    CHP'nin kutlama afişinin yanına koyulan SP afişinde Mekke'nin Fethi kutlandı.

    İttifak oluşturan iki partinin zıt görüşleri sosyal medyada gündem oldu.

    CHP ve SP, yılbaşında ters düştü #1


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