CHP'de kritik toplantı: Konu seçim sonuçlarının analizi ve kurultay tarihi Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK üyelerini istifa etmesinin ardından gözler yeni kadroya ve kurultay tarihine çevrildi.

AA & Ensonhaber

Milyonlar 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirledi.

Sandıklardan çıkan sonuçlarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçildi.

Görevine 5 yıl daha devam edecek olan Erdoğan, YSK'nın resmi sonuçlarına göre yüzde 52,18 oy alırken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy aldı.

İlk turda da açık ara farkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kalan Kılıçdaroğlu'nun bu sonuçlarla birlikte 12'nci yenilgisi oldu.

Altılı masa akıbeti merak konusu

Milli iradenin kararı ise muhalefette dengeleri bozdu.

Öyle ki seçim öncesi bir dağılıp bir toplanan altılı masanın akıbetinin ne olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Kulis bilgilerinde yerel seçimler öncesi dağılması beklenen muhalefet liderleri için partili isimler tezat açıklamalarda bulunuyor.

Kimisi dağıldı sinyalleri verirken kimisi ise bu sonucu açıklamayı geciktiriyor.

Masada 2 gündem var

Gelişmeler devam ederken gözler şimdi de CHP'nin kritik toplantısına çevrildi.

Bugün bir araya gelen ve değişim rüzgarlarının estiği CHP'de, Parti Meclisi (PM) toplandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda iki gündem ele alınacak: Seçim sonuçlarının analizi ve kurultay takvimi.

'Görevimin başındayım'

Geçtiğimiz günlerde yapılan Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı 5 saat sürmüş ve tüm üyeler istifasını sunmuştu.

Üyelerin istifasının ardından oluşturulacak yeni Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) ve kurultay tarihi masaya yatırılacak.

Kılıçdaroğlu istifaları kabul ederken, kendisine yöneltilen istifa çağrılarına ise ‘görevimin başındayım’ mesajı vermişti.