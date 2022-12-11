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CHP'de olağanüstü toplantı kararı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yarın 09.00’da olağanüstü toplantı kararı aldı.
- 11.12.2022 - 23:40
- Güncelleme : 11.12.2022 - 23:57
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin tüm milletvekillerini yarın sabah 09.00'da olağanüstü toplantıya çağırdı.
Tüm milletvekillerine katılımın zorunlu olduğu bildirildi.
Toplantı basına kapalı olacak
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Halk TV'de katıldığı İpek Özbey'in sunduğu sansürsüz programında gelişmenin aktarılması üzerine Özbey'in sorusunun ardından genel başkan çağrısı olması nedeniyle basına kapalı toplantı hakkında açıklama yapamayacaklarını belirtti.
Karabat, toplantıda birden fazla gündemin olduğunu sözlerine ekledi.