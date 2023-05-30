CHP'de Tuncay Özkan görevden alındı CHP'de seçim süreci boyunca eleştirilerin odağı haline gelen Medya ve İletişim Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevinden alındığı öğrenildi.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına gitti.

İki seçimden de Cumhur İttifakı galip ayrılırken, Millet İttifakı'nda hüsran hakim.

İlk turda CHP içerisinde yaşanan veri krizinin ardından partiye yönelik ağır eleştiriler yapıldı.

CHP'de seçim gecesi yaşanan süreci yönetememe ve seçmeni yanlış bilgilendirmenin faturası, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'e kesildi.

Seçim gecesi yaşananlar nedeniyle eleştirilerin odağı oldu

Adıgüzel'in görevden alınmasının ardından eleştirilerin bir diğer odağında olan isim de Tuncay Özkan'dı.

İlk turu CHP Genel Merkezi'nde takip eden gazeteciler, yaptıkları peş peşe açıklamalarla 'Tuncay Özkan CHP'den gönderilmedikçe seçim kazanılamaz' görüşünü vurguladı.

'Görevimin başındayım' dedi

Parti tabanının rahatsız olduğu isimlerin başında gelen Özkan, kendisine yönelik eleştirilere ve istifa çağrılarına 'görevimin başındayım' diyerek cevap verdi.

Özkan ayrıca, kendisini eleştirenlere yönelik 'Bana FETÖ saldırıyor' sözleriyle kendini savundu.

İlk turda yaşananların ardından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de alınan kötü sonuç, CHP'yi bir kez daha karıştırdı.

İkinci tur da beklendiği gibi olmadı: Özkan hakkında karar çıktı

Özellikle Özkan'ın seçimden 4 ay önce Karar TV'de yaptığı açıklamaları ise yeniden gündem oldu.

Özkan, kendisine gizli bir anket geldiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunun yüzde 26 gözüktüğünü söylemişti.

Hem ilk turun hem de ikinci turun ardından eleştirilerin odağı haline gelen Özkan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Görevden alındı: Odasını boşalttı

İlk turun ardından hakkında görevden alınacağına yönelik iddiaların ortaya atıldığı Özkan'ın, görevden alındığı öğrenildi.

Özkan'ın görevden alınmasına neden olarak seçim akşamı iletişim süreçlerinin aksaması gösterildi.

Ayrıca Özkan'ın, CHP Genel Merkezi'ndeki odasını boşalttığı da gelen bilgiler arasında.