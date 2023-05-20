CHP'de yeni görev: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu
ensonhaber.com

CHP'de 14 Mayıs akşamı yaşanan veri krizinin faturası Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Onursal Adıgüzel'e kesildi.

Adıgüzel, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevinden alındı ve yerine Devrim Barış Çelik getirildi.

Yaşanan bu değişimin ardından 14 Mayıs'ta beklediği oyu alamayan CHP'de dikkat çeken bir atama yapıldı.

Eski AK Partili Cevdet Nasıranlı yeni başdanışman oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı olarak CHP Doğu masası koordinasyonunda görev alan Diyarbakır milletvekili adaylarından avukat Cevdet Nasıranlı'yı seçtiği öğrenildi.

Nasıranlı söz konusu görevlendirmeyle ilgili Twitter hesabından bir yaparak, "Omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun farkındayım. İnanmak başarmaktır. İnanıyoruz başaracağız." dedi.

CHP'de yeni görev: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu
Cevdet Nasıranlı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı oldu

Parti tabanı atamadan rahatsız oldu

Yaşanan bu atama sonrası parti tabanında rahatsızlık yarattı.

Tabanda rahatsızlık yaratan detay ise Nasıranlı'nın eski bir AK Partili oluşuydu.

Nasıranlı, 2019’daki yerel seçimlerde AK Parti’den Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olmuştu.

Görevlendirme sonrası ise eski AK Partili olan Nasıranlı'nın daha önceki paylaşımları gündem oldu.

CHP'de yeni görev: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu
Cevdet Nasıranlı'nın sildiği tweetler

AK Parti'yi övdüğü paylaşımlarını sildi

Nasıranlı'nın AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdüğü paylaşımlar dikkat çekti.

Ayrıca Nasıranlı'nın sosyal medyada hesabından ile ilgili olan tweetlerini sildiği de görüldü.

CHP'de yeni görev: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu
Cevdet Nasıranlı'nın sildiği tweetler
CHP'de yeni görev: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu
Cevdet Nasıranlı'nın sildiği tweetler
CHP'de yeni görev: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu
Cevdet Nasıranlı'nın sildiği tweetler
CHP'de yeni görev: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu
Cevdet Nasıranlı'nın sildiği tweetler
CHP'de yeni görev: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu
Cevdet Nasıranlı'nın sildiği tweetler
CHP'de yeni görev: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu
Cevdet Nasıranlı'nın sildiği tweetler