CHP'de yeni görev: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı belli oldu Eski AK Parti Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Başkan Adayı Cevdet Nasıranlı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı olarak atandı. Nasıranlı görevlendirme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik övgü dolu paylaşımlarını kaldırdı.

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CHP'de 14 Mayıs akşamı yaşanan veri krizinin faturası CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Onursal Adıgüzel'e kesildi.

Adıgüzel, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevinden alındı ve yerine Devrim Barış Çelik getirildi.

Yaşanan bu değişimin ardından 14 Mayıs'ta beklediği oyu alamayan CHP'de dikkat çeken bir atama yapıldı.

Eski AK Partili Cevdet Nasıranlı yeni başdanışman oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı olarak CHP Doğu masası koordinasyonunda görev alan Diyarbakır milletvekili adaylarından avukat Cevdet Nasıranlı'yı seçtiği öğrenildi.

Nasıranlı söz konusu görevlendirmeyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, "Omuzlarımıza yüklenen sorumluluğun farkındayım. İnanmak başarmaktır. İnanıyoruz başaracağız." dedi.

Parti tabanı atamadan rahatsız oldu

Yaşanan bu atama sonrası parti tabanında rahatsızlık yarattı.

Tabanda rahatsızlık yaratan detay ise Nasıranlı'nın eski bir AK Partili oluşuydu.

Nasıranlı, 2019’daki yerel seçimlerde AK Parti’den Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olmuştu.

Görevlendirme sonrası ise eski AK Partili olan Nasıranlı'nın daha önceki paylaşımları gündem oldu.

AK Parti'yi övdüğü paylaşımlarını sildi

Nasıranlı'nın AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdüğü paylaşımlar dikkat çekti.

Ayrıca Nasıranlı'nın sosyal medyada hesabından AK Parti ile ilgili olan tweetlerini sildiği de görüldü.