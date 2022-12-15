6'lı masada cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun öne çıkması sonrası CHP masaya Kılıçdaroğlu için şerh düştü.

2023 yılında yapılacak seçimler öncesi aday belirlemekte zorlanan muhalefette kazan kaynamaya devam ediyor.

2023 seçimlerinde İyi Parti Lideri Meral Akşener'in 6'lı masanın adayını Ekrem İmamoğlu'nu yapmak istemesi sonrası CHP'den tepki geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun dava süreci adayı etkilemez açıklamasının ardından CHP'li kurmaylardan da bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP'den 6'lı masaya: Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu

Saraçhane'de düzenlenen miting öncesi KRT TV'ye konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç aday konusunda net ifadeler kullandı.

"Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur"



Ali Öztünç, "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun başka bir açıklaması yok." ifadelerini kullandı.

"Masaya Kılıçdaroğlu'nu sunacağız"

Öztunç, "Altılı Masa neye karar verir biz bilemeyiz. Ama biz Altılı Masa'ya adayımız olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu götüreceğiz." dedi.