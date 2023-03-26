Gazeteci Sedef Kabaş duyurdu! CHP'den Milletvekili aday adayıyım... Gazeteci Sedef Kabaş, CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Kabaş'ın geçmiş dönemlerdeki "Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın" ifadeleri gündem oldu.

Haber Merkezi

2023 seçimleri için son düzlüğe girildi.

Türkiye, 49 gün sonra sandığa gidiyor...

Siyasi arenada hararet her geçen gün biraz daha artarken, partilerde milletvekili aday adaylığı başvuruları tamamlandı.

Adaylığını duyuran bir isim de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözleri ile gündeme gelen gazeteci Sedef Kabaş...

TELE1’de Gazeteciler Masası’nda konuşan Kabaş, adaylığını burada duyurdu.

Kabaş, CHP'den aday olduğunu “Elimizi taşın altına koymalıyız” ifadelerini aktardı.

Bir diğer yandan Kabaş'ın önceki dönemlerde yaptığı akılalmaz konuşma ortaya çıktı.

Bir topluluğa hitap eden Kabaş, bir kitleyi yönlendirmek için yalana başvurulması gerektiğini vurguladı.

"Yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız yalan atın"

Kabaş, ilginç sözlerine şöyle devam etti;

Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın ama çok büyük olsun.

"Kitlelerin yalanı nasıl kucakladığını seyret"

İkinci kriter çok basit bir yalan olsun sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ardından kitlelerin, o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını seyret.

"Terör adım adım..."

Ayrıca Kabaş'ın 2016 yılına ait bir tweti de gündem oldu.

12 Ocak 2016'da paylaşılan twette şu not yer aldı;