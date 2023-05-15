CHP'den milletvekili olan Hacer Foggo, Meclis'e giremedi CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, CHP'den vekil aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlerin arasında yer alırken Meclis'e giremediği belirlendi.

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Türkiye dün tarihi seçimi geride bıraktı...

Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken milletvekili adayları belli oldu.

Seçim çalışmaları sırasında sürpriz anlar yaşanmıştı.

CHP'de mevcut milletvekillerinin çoğu yeniden vekil olmak adına başvurularda bulunurken, listede yer alan ve yer almayan isimler dikkat çekmişti.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, vekil aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlerin arasında yer aldı.

Foggo, terör örgütü PKK'ya yönelik Hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" gibi ağır bir ithamda bulunduğu belirlenen isim olarak kayıtlara geçti.

"Eğitim sırası bizde J.Ö.H" i

Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü." notunu düştüğü görüldü.

Foggo'nun 7 yıl önce yaptığı paylaşım yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada Foggo'ya tepki gösterilen paylaşımlar yapıldı.

Hacer Foggo Meclis'e giremedi

Listede yer almasının ardından Hacer Foggo büyük gündem olurken gözler sonuçlara dönmüştü.

Gece saatleri itibarıyla sandıkların açılmasıyla milletvekili listesi de belli oldu.

CHP'nin milletvekili adayı Hacer Foggo'nun milletvekili listesinde yer almadığı belirlendi.