CHP'den polise, Ferhat Encü tepkisi

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün bağırarak talimat verdiği polisten tokat yemesi, CHP cephesinde tepki topladı. CHP'li isimler kınama paylaşımlarında bulundu.

Kadıköy HDP İl Binası önünde dünden bu yana hararetli anlar yaşanıyor.

PKK eylemi yapmak üzere toplanan HDP'lilere polis ekipleri müdahale etti.

Gerginliğin giderek arttığı bölgede polis ekibine bağırarak emir veren HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün tokat yemesi gündeme oturdu.

CHP'den tepki üstüne tepki

Çok geçmeden CHP'den ilk kınama geldi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Twitter hesabından polisin tokadını kabul etmediğini ifade etti.

Özel, o paylaşımına şu ifadelerle devam etti;

"Bu ülkede polisin hiçbir vatandaşa tokat atma hakkı yoktur. Önceki dönem görev yapmış bir milletvekili ve parlamentonun 3'üncü grubu HDP’nin il başkanı Ferhat Encü'ye yönelen polis şiddetini de görüntüleri çeken kameramanın gözaltına alınmasını da kabul etmiyoruz."

"Şiddetin de zalimlerin de sonunu getireceğiz"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Zalimlerin sonunu getireceğiz" kınamasında şu ifadeleri kullandı.

"Esnaf ziyareti yaparken saldırıya uğrayan DEVA partisi yöneticilerine ve polis şiddetine maruz kalan HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encü’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Asla umutsuz olmayacağız. Şiddetin de zalimlerin de sonunu getireceğiz. Hep birlikte ve çok yakında."