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    CHP'den Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ne ziyaret

    CHP'den Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ne ziyaret

    PKK'lı teröristlerin SİHA'larla vurulmasını alçaklık olarak nitelendiren CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile Özgür Özel, Mehmetçik'e ziyaret gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 14:07
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    CHP'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki temasları sürüyor.

    Son olarak CHP heyetinden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz gün Şenyayla Moray Üs Bölgesi'ni ve Kulp Panak Karakolu’nu ziyaret etti.

    "AYAKLARINA TAŞ DEĞMESİN"

    Karakol komutanları ve nöbetteki askerlerle el sıkışıp sohbet eden CHP heyetinden Özgür Özel, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Mehmetçiğimizin ve komutanlarının hatırlarını sorduk. Ayaklarına taş değmesin." ifadelerini kullandı.

    SEZGİN TANRIKULU'NUN PKK'LILARI SAVUNMASI

    Ziyarette, terör örgütü PKK'ya verdiği destekle ismi sık sık anılan Sezgin Tanrkulu'nun da olması tepkilere yol açtı.

    Hatırlanacağı üzere Tanrıkulu, teröristlerin vurulmasına karşı çıkıp "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır." ifadelerini kullanmıştı.

    CHP den Şenyayla Moray Üs Bölgesi ne ziyaret #1

    CHP den Şenyayla Moray Üs Bölgesi ne ziyaret #2

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