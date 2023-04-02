CHP'den teşkilatlara miletvekili adayı seçimi hakkında talimat

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Siyasi arenada hareketlilik devam ediyor.

Partilerin cumhurbaşkanı adayları kesinleşerek YSK'ya bildirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan YSK kararında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yer aldı.

Bu kapsamda listede, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olarak yer aldı.

Seçime günler kala ittifaklar arasında yaşanan gelişmeler de gündeme yansıyor.

Partilerin milletvekili aday adayları her geçen gün artarken milletvekilliği seçimleri için aday belirleme süreçleri de devam ediyor.

Seçime katılan partilerin miletvekili aday adayı kabul işlemi hukuk, parti ilkeleri ve liyakat çerçevesinde yapılıyor.

Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisinde yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet Halk Parti Genel Merkezi, milletvekili listesi çalışmaları için İl Başkanlıklarına bir yazı gönderdi.

Bu kapsamda paylaşılan yazıda İl Başkanlıklarının milletvekili aday adayı seçimlerinde sadece aday önerebilecekleri ifade edildi.

Seçicelecek kişilerin ise Cumhuriyet Halk Parti Genel Merkezi, tarafından yapılacağı belirtildi.

Gönderilen metinde şu ifadelere yer verildi:

CUMHURİYET HALK PARTİSİ İL BAŞKANLIKLARINA



14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek "28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine" ilişkin; Milletvekili Adaylarımızın, Tüzüğümüzün 52. maddesi uyarınca, tüm seçim çevrelerinde "Merkez Yoklaması Yöntemi" ile belirlenmesine, Parti Meclisi'nin 12 Mart 2023 tarihli toplantısında karar verilmişti.



Bu bağlamda, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yapılacak aday tespitinde, il Örgütlerimizin de görüşlerinin alınması önem taşımaktadır.



"Örgütlerimizin görüşlerinin alınması" ifadesinin "Eğilim Yoklaması" şeklinde anlaşılmaması gerekmektedir.



Sandık konularak, eğilim yoklaması yapılması şeklinde bir kararımız mevcut olmayıp, bu yönde bir uygulama kesinlikle yapılmayacaktır.



Listelerin hazırlanmasında, İl Örgütlerimizin görüşlerinin alınmasından maksat, il Örgütlerimizin ana kademe ve yan kollara danışarak, bölge dengeleri de gözetilmek suretiyle aday tespiti ve sıralamalarda, Genel Merkezimize yardımcı olacak şekilde kanaat oluşturmasıdır.



Bu nedenle, adayların tespitinde, il örgütlerimiz tarafından, sandık kurularak, sandıktan çıkan sonuçlara göre aday saptaması yapılması, kesinlikle söz konusu olmayacaktır.



Bu kapsamda; ilinizden Genel Merkezimize müracaat eden, Milletvekili aday adayı listeleri üzerinde;



İlçe Örgütleriniz, Kadın Kollarınız ve Gençlik Kollarınızın da görüşü alınarak, Milletvekili Aday listesinde yer almasını önerdiğiniz kişilerin ad ve soyadı bilgilerinin, en geç 3 Nisan 2023 Pazartesi gününe kadar, Parti Örgütü, Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kaan SALICI'ya, kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmesi hususunda, gereğini ve bilgilerinizi rica ederiz.