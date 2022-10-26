CHP'den TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk askerine kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepki göstererek "Asla kabul edilemez" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın yayın organında bir programa katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK'ya yönelik operasyonlarında kimyasal silah kullandığını söylemişti.

Bu iftiradan sonra yargı ve emniyet harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Korur hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Korur, İstanbul'da gözaltına alındı.

Evinde yapılan aramada örgütsel el kitapları ve mermi ele geçirilen Korur'a ilk destek, aynı çizgide siyaset yapan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den geldi.

TTB Başkanı'na HDP'den sonra CHP desteği

Korur'un gözaltına alınmasına ikinci tepki gösteren siyasi parti ise CHP oldu.

CHP Grup Başkanveliki Özgür Özel, konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Özel, Korur'un iftirasını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

Gözaltı uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!"

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde mermi bulundu ViDEO