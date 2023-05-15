CHP'den YSK önünde açıklama: Esas seçim şimdi başlıyor Yurt dışı oylarına ilişkin YSK önünde açıklama yapan CHP'li Levent Gök, seçimin ikinci tura kaldığını söyledi.

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Türkiye'nin kilitlendiği seçimlerden kesin sonuç çıkmadı.

Yarışı önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49'da kalırken, seçimler için de ikinci tur yolu açılmış oldu.

Seçimlerin ikinci tura kaldığının öngörülmesinin ardından CHP'den bir açıklama geldi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, YSK'nın önünden açıklama yaptı.

CHP duyurdu: Yurt dışı oylarının sayımı tamamlandı

YSK'da yurt dışı oylarının sayımına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Gök, "Türkiye'deki diğer sonuçları hariç tutarak yurt dışı oyların sayımının tamamlandığını görüyoruz. Şu ana kadar yurt dışı oylardan gelen sonuçlara göre yüzde 56-57 civarında, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 40-42 civarında, Sayın Oğan'ın da yüzde 2 civarında oy aldığı görülüyor." dedi.

Sonuçları henüz işlenmeyen yüzde 2'lik bir dilim kaldığını söyleyen CHP'li Gök, bu oranların seçimin ikinci tura gittiğine işaret ettiğini söyledi.

"Seçim ikinci tura kalmıştır"

Gök, bu konuyla ilgili resmi açıklama için YSK hakimlerinin açıklamalarının beklenmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ilk kez ikinci turlu bir seçim için sandık başına gideceğini söyleyen Gök, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak girdiği seçimde seçilememiştir. Genel Başkanımız ikinci tura kalmıştır. İkinci turda herkesin sorumluluk içerisinde hazırlanması gerekiyor. Esas seçim şimdi başlıyor." dedi.