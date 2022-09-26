CHP’li Ali Mahir Başarır ve Ayşenur Arslan, canlı yayında saç kesti

Halk TV’de sunucu Ayşenur Arslan ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İranlı Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlatılan eylemlere saçlarını keserek destek verdi.

İran’ın başkenti Tahran'da 13 Eylül günü 22 yaşındaki Mahsa Amini, ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Amini, 16 Eylül'de de hayatını kaybetti.

Ülke genelinde protesto

Genç kadının dövülerek öldürüldüğü iddialarının ardından ülkede protestolar başladı.

İran güçlerinin engellemeye çalıştığı eylemlerde en az 7 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce protestocu da yaralandı.

Halk TV’de saç kesme eylemi

Bir yanda sokaklarda taktıkları başörtüleri yakan, saçlarını kesen kadınlar diğer yanda hükümet destekçisi olup “bunlar fitne” diyenler…

2019'da benzin fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerden beri en şiddetli protestolara sahne olan İran’da durumlar bu şekilde karışıkken, o kadınlara Türkiye’den de destek veriliyor.

Halk TV’de sunucu Ayşenur Arslan ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mahsa Amini için başlatılan saç kesme eylemine katıldı.

Halk TV'de İranlı kadınlara destek için canlı yayında saç kesme etkinliği VİDEO

“Oradaki kadınlara her birimiz bir şeyler borçluyuz”

Saçından makasla bir tutam aldıktan sonra konuşan Ayşenur Arslan, “Bunlar şaka değil, oradaki kadınlara her birimiz bir şeyler borçluyuz. En azından ‘sesimiz olun’ diyorlar. Nasıl giyineceğiniz, nasıl yaşayacağınız, neyi okuyacağınız, birileri tarafından size dayatılıyor. Uymazsanız cezalandırılıyorsunuz. Hapse atılıp, öldürülüyorsunuz. Üstelik de ‘orası İran bize ne’ değil.” dedi.