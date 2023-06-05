CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin trol ekibi kendini ele verdi Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı resmi hesaptan yaptı. Hatanın fark edilmesinin ardından paylaşım apar topar silindi.

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Tüm Türkiye'yi etkileyen sağanak yağışlar, bazı şehirlerimizde hayatı olumsuz etkiledi.

Samsun ve Amasya'da can kayıpları yaşanırken, sağanak yağıştan etkilenen şehirlerimizden biri de Başkent Ankara'ydı.

Ankara'da yaşanan altyapı sorunu nedeniyle yollar göle dönerken, alt geçitleri su bastı.

Trol hesaptan yapacakları paylaşımı resmi hesaptan yaptılar

Ankaralılar sağanak yağışın izlerini silmeye çalışırken, Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden skandal bir paylaşım geldi.

Yavaş'ın sosyal medya ekibi, trol hesaptan yapacağı paylaşımı yanlışlıkla ABB kurumsal hesabından yaptı.

Yapılan paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

Apar topar sildiler

Paylaşım, belediyenin sosyal medya ekibi tarafından fark edilince apar topar silindi.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı paylaşım sosyal medyada dalga konusu oldu.

Öte yandan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ne? Kader mi? Afet mi? Afetten düğün çıkaranlar ses versin."