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- CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den 'engelli yolu' cevabı
CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den 'engelli yolu' cevabı
CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yapılan kaldırımları incelerken kendisine engelli yollarını soran bir vatandaşa "Her yol bitti engelli kaldı" cevabını verdi.
- Haber Merkezi
- 17.07.2022 - 14:38
CHP'nin Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, şehirde yapılan kaldırımları inceledi.
İncelemelerde bulunan Demir'e bir vatandaş, engelli yolunu sordu.
Belediye Başkanı Demir, izleyenleri şaşırtan bir cevap vererek vatandaşın sorusunu yanıtladı.
"Engellilerin elinden tutar götürürüz"
Demir, "Her yol bitti engelli kaldı. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz" cevabını verdi.
O anlar başka bir vatandaş tarafından kayda alındı.
CHP'li Demir'in bu yanıtı sosyal medyada tepkilere neden oldu.
CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den 'engelli yolu' cevabı
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