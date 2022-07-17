Haberler

Gündem Haberleri

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den 'engelli yolu' cevabı

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den 'engelli yolu' cevabı

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yapılan kaldırımları incelerken kendisine engelli yollarını soran bir vatandaşa "Her yol bitti engelli kaldı" cevabını verdi.