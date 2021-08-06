CHP'li Ayvalık Belediyesi'den heykel sempozyumu

CHP'li belediyeler heykel hizmetlerine aralıksız bir şekilde devam ederken, bugün Ayvalık ilçesinde barış temalı "heykel sempozyumu" başladı.

CHP'li belediyelerin heykel sevdası yine gündemde...

Birçok ilde gerçekleşen ve kamuoyunun gündeminden düşmeyen heykel açılışlarının ardından bu kez ise Ayvalık Belediyesi tarafından sempozyum hazırlandı.

'BARIŞ' TEMALI SEMPOZYUM

"Barış temalı heykel sempozyumu" için harekete geçen belediye, Ayvalık Büyük Park'ta hazırlıklarını tamamladı.

Sempozyum bugün öğle saatlerinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in katılımıyla başladı.

Yaklaşık 1 ay sürmesi beklenen sempozyumun sonunda yapılan heykeller, kentin çeşitli noktalarında yerlerini alacak.

"GURUR DUYUYORUZ"

Açılış töreninde konuşma yapan Mesut Ergin, "1. Ayvalık Heykel Sempozyum’unu Ayvalık'ta başlatmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.