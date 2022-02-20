CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, basın açıklaması yapmak için kamera karşısına geçtiği sırada yanına gelen engelli bir vatandaşı "Ya şunu alın buradan." diyerek yanından uzaklaştırdı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde elektriğe yapılan zamları protesto etmek için toplanıldı.

Protesto gösterilerine pek çok siyasi isim, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ve vatandaşlarla birlikte CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü de katıldı.

ENGELLİ VATANDAŞA YAKLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Burada halkın hayat pahalılığıyla ilgili sıkıntılarını dinleyen Ünlü'nün basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

Ünlü'nün bu esnada engelli bir vatandaşa karşı sergilediği tavır tepki çekti.

"YA ŞUNU ALIN BURADAN YA"

CHP'li Ünlü'nün engelli vatandaşa, "Ya şunu alın buradan ya" diyerek uzaklaştırdığı görüntüler kameraya böyle yansıdı.

CHP'li Baha Ünlü'den engelli vatandaşa çirkin davranış ViDEO