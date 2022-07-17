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    CHP'li Başkan, Sibel Can konserinde taşkınlık çıkardı

    CHP'li Başkan, Sibel Can konserinde taşkınlık çıkardı

    Edremit Belediye Başkanı, konser esnasında Sibel Can'ın yanına gitmek istedi. Talebi güvelik görevlilerince reddedilen ve alkollü olduğu öğrenilen başkan, konser alanında gerginliğe neden oldu.
    • 17.07.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 09:12
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    Balıkesir'de sahneye çıkan ünlü sanatçı Sibel Can dehşeti yaşadı.

    Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi amfi tiyatroda planlanan konsere giden Edremit Belediye Başkanı CHP'li Hasan Arslan, Sibel Can'ın yanına 'teşekkür etmek' amaçlı gitmek istediğini söyledi.

    Ünlü sanatçının yanına gidemeyince taşkınlık çıkardı

    Alkollü olduğu belirlenen Başkan'ın isteği görevlilerce engellenirken, konser alanında kısa süreli arbede yaşandı.

    Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan’ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de gelmesiyle gerginlik yükseldi.

    Vatandaşlardan protesto

    Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti.

    Konser devam etti

    DHA'nın aktarımına göre, Sibel Can kısa bir aranın ardından konserine devam etti.

    CHP'li Başkan, Sibel Can konserinde taşkınlık çıkardı VİDEO

    CHP li Başkan, Sibel Can konserinde taşkınlık çıkardı #1

    CHP li Başkan, Sibel Can konserinde taşkınlık çıkardı #2

    CHP li Başkan, Sibel Can konserinde taşkınlık çıkardı #3

    CHP li Başkan, Sibel Can konserinde taşkınlık çıkardı #4


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