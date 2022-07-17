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- CHP'li Başkan, Sibel Can konserinde taşkınlık çıkardı
CHP'li Başkan, Sibel Can konserinde taşkınlık çıkardı
- 17.07.2022 - 09:01
- Güncelleme : 17.07.2022 - 09:12
Balıkesir'de sahneye çıkan ünlü sanatçı Sibel Can dehşeti yaşadı.
Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi amfi tiyatroda planlanan konsere giden Edremit Belediye Başkanı CHP'li Hasan Arslan, Sibel Can'ın yanına 'teşekkür etmek' amaçlı gitmek istediğini söyledi.
Ünlü sanatçının yanına gidemeyince taşkınlık çıkardı
Alkollü olduğu belirlenen Başkan'ın isteği görevlilerce engellenirken, konser alanında kısa süreli arbede yaşandı.
Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan’ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de gelmesiyle gerginlik yükseldi.
Vatandaşlardan protesto
Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti.
Konser devam etti
DHA'nın aktarımına göre, Sibel Can kısa bir aranın ardından konserine devam etti.
CHP'li Başkan, Sibel Can konserinde taşkınlık çıkardı VİDEO