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CHP'li Başkan, Sibel Can konserinde taşkınlık çıkardı

CHP'li Başkan, Sibel Can konserinde taşkınlık çıkardı

Edremit Belediye Başkanı, konser esnasında Sibel Can'ın yanına gitmek istedi. Talebi güvelik görevlilerince reddedilen ve alkollü olduğu öğrenilen başkan, konser alanında gerginliğe neden oldu.