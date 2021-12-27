CHP'li belediyeler sokak köpeklerinin toplanmasına karşı çıktı

Son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayvanların sokaktan toplanıp barınağa götürülmesi çağrısına CHP'li belediyeler uymayarak tepki gösterdi.

Son dönemde sık sık insanlara, özellikle de küçük çocuklara saldıran sokak köpekleri haberlere konu oldu.

Gaziantep'te yaşadığı sitenin bahçesinde 2 pitbull'un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ise bardağı taşıran damla oldu.

Vahşi saldırıda yüzü ve göğsü parçalanan Asiye'nin ağır yaralanması, olay anına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Önce sosyal medyada başlayan sokak köpeği terörüne karşı tepki çığına hükümet de katıldı.

"BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahipsiz hayvanlar için, "Şimdi ben buradan birinci derecede büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen sıcak ve güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BELEDİYELER BUNA DA KARŞI ÇIKTI

Bu çağrı AK Parti belediyelerinde karşılık bulup sokaklardan köpekler toplanmaya, barınak çalışmalarına başlanırken CHP belediyeleri bu çağrıya da sırt çevirdi.

Hayvan aktivistlerinin etkisi altında kalan CHP belediyeleri adeta sosyal medyada köpekleri toplamayacaklarını bildiren paylaşım yapma yarışına girdi.

Doğudan batıya il, ilçe belde olmak üzere birçok CHP belediyesi bu konuda tepkileri dikkate almayarak sokak köpeklerini toplamayacaklarını açıkladı.