CHP'li Datça Belediyesi, denizin içine heykel yaptı

CHP'li Datça Belediyesi, 10 ton ağırlığında nesli tükenme tehlikesi altında olan orfoz balığı heykelini denizin içine yerleştirdi.

Heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyeler, bu faaliyetlerinden vazgeçmiyor.

Bunun son örneği Muğla'nın Datça ilçesindeki Kumluk Plajı'nda meydana geldi.

Datça ilçe merkezinde, Kumluk Plajı'nın Cumhuriyet Meydanı'na bakan tarafında, mermerden yapılmış orfoz balığı heykeli yerleştirildi.

CHP'li belediye şimdi de denizin içine heykel yaptı

Heykel, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve belediye görevlilerinin denetiminde yaklaşık bir saatlik bir çalışma sonucu yerine kondu.

Yaklaşık 1 metre derinliğindeki denizin içine, vinçle yerleştirilen heykel, iki blok mermerden oluşuyor.

Nesli tükenmekte olan orfoz balığını betimliyor

CHP'li Datça Belediyesi tarafından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Heykeltıraş Halil İbrahim Sever'e (41), yaptırılan 10 ton ağırlığındaki heykel, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan orfoz balığını betimliyor.

DHA'nın aktardığına göre Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça'nın tarihinde orfoz balığının önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Orfoz, geçmişten günümüze bir miras ise bize düşen görev de bu mirası gelecek nesillere emanet edebilmek adına varlığını korumaktır. Orfoz, dünden bugüne Datça'nın en değerli balık türlerinden biridir. Denizlerimizde yok olmaması için, yaşatılması ve korunması adına, bu heykelin farkındalık yaratacağına inanıyorum" dedi.