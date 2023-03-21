CHP’li Doğan Subaşı’yı canlı yayında zorlayan soru CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, “AK Parti döneminden daha fazla konut yıktık” deyince, Mehmet Akif Ersoy’un sayı istemesi sonrası zorlandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından İstanbul'da yaşanması beklenen olası bir depreme gözler çevrildi.

CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un programına katılarak deprem üzerine açıklamalarda bulundu.

"Sayı verebilecek durumda değilim ama AK Partiden daha fazla konut yıktık"

İstanbul'da kentsel dönüşüm için AK Parti'den daha fazla konut yıktıklarını iddia eden Subaşı'ya Mehmet Akif Ersoy, "Ne kadar yıktınız?" sorusunu yöneltince Subaşı, "Sayı verebilecek durumda değilim. Ama Ak Parti döneminden daha fazla konut yıktık." diyerek konuyu geçiştirmeye çalıştı.

"Sayıyla ilgili bir hazırlık yapmadım"

Ersoy ise ısrarla "Ne kadar konut yıktınız? Neden sayı veremiyorsunuz? Bunlar belirli değil mi?" sorusunu yöneltti.

Subaşı, "Sayıyla ilgili bir hazırlıkla gelmedim açıkçası. Sayılar üzerinden bir konuşma yapacağımı düşünmedim." diye cevapladı.

Sayı veremedi: "Bilmiyorum ama eminim"

Ersoy, Subaşı'dan yaklaşık bir sayı isteyerek, "Yaklaşık bir sayı verebiliyor musunuz? İstanbul'da yıkılması gereken 70 bin konut var diyelim. Biz bunun 15 binin 4 yılda yıktık diyebiliyor musunuz?" sorusunu sordu. Subaşı ise tekrardan, "Sayı verebilecek durumda değilim ama şunu çok iyi hatırlıyorum Ak Parti döneminden daha fazla konut yıktık." cevabını verdi.

Mehmet Akif Ersoy: "Bu sayıyı biliyor olmanız lazım"

Ak Parti döneminde yıkılan konut sayısıyla ilgili de cevap veremeyen Subaşı'ya Ersoy, "Ak Parti'nin yıktığı konut sayısını biliyor olmanız lazım, bunu söylemeniz için." dedi.

Subaşı ise notlarının önünde olmadığını ve son dakikada deprem konusunun açıldığını söyledi.