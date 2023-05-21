CHP'li Dursun Çiçek: 'Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne' Seçim akşamı veri akışı devam ederken canlı yayına çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'öndeyiz' açıklamalarının ardından muhalefetten bir açıklama daha geldi. 25-26. dönem İstanbul Milletvekili CHP’li Dursun Çiçek, seçmenlerini kandırdıklarını itiraf etti.

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14 Mayıs gecesinin yankıları sürüyor.

Milyonlarca seçmen sandığa giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı girdiği bir seçimden daha galip çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi, en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara önünde tamamladı.

Buna göre Erdoğan yüzde 49,52 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 ile ilk turu tamamladı.

Sonuçlar ise yeterli oy oranına ulaşılmaması nedeniyle ikinci tura kaldı.

Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan ettiler

Sandık sayımında veri akışının devam ettiği sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın manipülasyonları ise seçmenlerini adeta hayal kırıklığına uğrattı.

Canlı yayına çıkan iki isim, ANKA ve Anadolu Ajansı'nda geride olmalarına rağmen Kılıçdaroğlu'nun seçimde önde olduğunu belirtti.

Öyle ki erkenden Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı dahi ilan ettiler.

Seçim sonuçları nihayete erdiğinde ise İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamaları büyük tepki çekti.

"Kandırdıysak size ne?"

Şimdilerde ikinci tur hazırlıkları yapılırken, sosyal medya ve televizyon ekranlarında yapılan açıklamalar tartışılmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin bir CHP'li isimden daha adeta dalga geçercesine bir açıklama geldi.

Haber Global'de yayınlanan Mine Sarı ile Müzakere programına katılan 25-26. dönem İstanbul Milletvekili CHP’li Dursun Çiçek, iki belediye başkanının açıklamalarının tartışıldığı sırada seçmenlerine yalan söylediklerini itiraf etti.

Çiçek, “Biz seçmenimizi kandırmışsak size ne?” ifadeleriyle tepki topladı.