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    CHP'li Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attığı bakışla ilgili konuştu

    CHP'li Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attığı bakışla ilgili konuştu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gözleri dolu bir şekilde camdan izleyen CHP'li Engin Özkoç, Türk askerinin Katar'da görev alacak olmasının attığı bakıştan daha çok konuşulması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 15:25
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için yasa teklifi hazırlatıp Meclis'e sundurmasını gündemine aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa teklifinin yeterli olmayacağını, başörtüsünün anayasa değişikliğiyle güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

    Kulislerde bu hamle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye gol attığı şeklinde yorumlanırken, AK Parti Grup Toplantısı sonrası dikkat çeken bir kare objektiflere yansıdı.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gözleri dolu bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı izledi.

    Dünkü bakışına değindi

    Bu gelişmenin ardından Engin Özkoç, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

    Basın açıklamasında dünkü ana değinen Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakışı yerine Türk askerinin Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlamasını konuşmanın gerektiğini belirtti.

    Özkoç konuya ilişkin, "Tayyip Erdoğan'a nasıl bakmışım.. Niye beni konuşuyoruz da gerçek meseleleri konuşmuyoruz. Türk askeri neden Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlıyor? " dedi.

    CHP'li Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attığı bakışla ilgili konuştu

    "Türk askeri neden Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlıyor"

    Engin Özkoç'un konuya ilişkin ifadelerinin tamamı şöyle:

    "Engin Özkoç, Recep Tayyip Erdoğan’a çok hüzünlü baktı onun yaptığı konuşmadan sonra. Yandaş medyanın bütün haberlerinde bu geçiyor. Küfür dilini kullanan, kirli bir dil kullanan, baskıcı bir yöntem kullanan, gençleri ve kadınları aşağılayan hazzetmediğim bir insana nasıl bakıyorsam öyle baktım. Çok merak ediyorsanız aynı bu duygular içerisinde baktım. Niye beni konuşuyoruz da gerçek meseleleri konuşmuyoruz. Türk askeri neden Katar'daki Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlıyor?"

    CHP li Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan a attığı bakışla ilgili konuştu #1

    CHP li Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan a attığı bakışla ilgili konuştu #2

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