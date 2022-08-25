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    CHP'li eski vekil Aydın Ayaydın'dan ırkçı saldırı: Defolun gidin memleketinize

    CHP'li eski vekil Aydın Ayaydın'dan ırkçı saldırı: Defolun gidin memleketinize

    Bodrum’da tatil yapan eski CHP’li vekil Aydın Ayaydın, sahilde üzerine su sıçrattığı için küçük bir çocuğu ağlattı. Ayaydın, daha sonra tartıştığı çocuğun annesinin üzerine yürüyüp saldırmaya kalktı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 12:38
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 13:03
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    Eski CHP'li Milletvekili Aydın Ayaydın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde olay çıkardı.

    Lüks sitedeki evinde tatil yapan Ayaydın, sahilde üzerine su sıçrattığı gerekçesiyle küçük bir çocuğu azarlayıp ağlattı.

    Küçük çocuğa bağırıp ağlattı

    Bunun üzerine Ayaydın'ın yanına gelen anne Diana Ahadpour ise "Niçin çocuğuma bağırıp ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" diyerek Ayaydın'a tepki gösterdi.

    CHP'li eski vekil Aydın Ayaydın'dan ırkçı saldırı: Defolun gidin memleketinize

    Annenin üzerine yürüdü

    Azeri model Diana Ahadpour'un sözleri sonrası çılgına dönen Aydın Ayaydın, genç kadının üzerine yürüdü.

    Hızını alamayan Ayaydın, daha sonra hakaretler savurmaya başladı.

    CHP li eski vekil Aydın Ayaydın dan ırkçı saldırı: Defolun gidin memleketinize #1

    Hakaretler savurdu, saldırmaya kalktı

    "Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş...ler." diye hakaretler savuran Ayaydın, hızını alamayıp "Defolun lan." diyerek saldırmaya bile kalktı.

    Araya girenler olayı güçlükle yatıştırdı.

    CHP li eski vekil Aydın Ayaydın dan ırkçı saldırı: Defolun gidin memleketinize #2

    CHP li eski vekil Aydın Ayaydın dan ırkçı saldırı: Defolun gidin memleketinize #3

    CHP li eski vekil Aydın Ayaydın dan ırkçı saldırı: Defolun gidin memleketinize #4


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