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CHP'li eski vekil Aydın Ayaydın'dan ırkçı saldırı: Defolun gidin memleketinize

CHP'li eski vekil Aydın Ayaydın'dan ırkçı saldırı: Defolun gidin memleketinize

Bodrum’da tatil yapan eski CHP’li vekil Aydın Ayaydın, sahilde üzerine su sıçrattığı için küçük bir çocuğu ağlattı. Ayaydın, daha sonra tartıştığı çocuğun annesinin üzerine yürüyüp saldırmaya kalktı.