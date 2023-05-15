CHP'li Faik Öztrak: İkinci turda ipi önde göğüsleyeceğiz CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hayal kırıklığı yaşatan dünkü sonuçlara rağmen kitlesine kazanma umudu aşılamaya çalışıyor.

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten güvenoyu alamadığını gösterdiğini öne süren Öztrak, sandıkların tamamına yakınının sayıldığını, yurt dışından gelen sandıklardan sadece 300 civarında sandığın henüz sayılmadığını, bunların da sonucu değiştirmeyeceğini belirtti.

"Seçim ikinci tura kalmıştır"

Öztrak, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı artık kesinleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır. Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması demokrasimiz adına sevindiricidir.

CHP Sözcüsü Öztrak, sabaha kadar sandıkları bekleyen, ıslak imzalı tutanakları alan sandık kurulu üyelerinin, okul bilişim sorumlularının, müşahitlerin, avukatların ve tüm gönüllülerin çabalarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

"İpi önde göğüsleyeceğiz

Dün akşam sabaha kadar gösterilen büyük fedakarlığın 28 Mayıs'ta da gösterileceğinden ve milletin tek bir oyunun bile heba olmamasının sağlanacağından emin olduklarını dile getiren Öztrak, şu ifadeleri kullandı: