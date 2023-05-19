CHP'li fenomene Cumhurbaşkanı'na hakaretten ev hapsi cezası

DHA

Eskişehir’de depremzedelere hareket ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan 41 yaşındaki Ayşegül Didem Doğan, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle yeniden gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde ifadesi alınan Ayşegül Didem Doğan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Ayşegül Didem D. hakkında yine adli kontrol kararı verildi.

Adli kontrol şartları kapsamında ev hapsine alınan Ayşegül Didem Doğan'ın ayak bileğine de elektronik kelepçe takıldı.

14 Mayıs seçimlerinden sonra Doğan, TikTok hesabından paylaştığı videoda depremzedelere şu ifadeleri kullanmıştı:

Türkiye için hayırlı biri değil. Sizi de uçuruma doğru götürüyor. Biz basar gideriz, hayatımızı kurtarırız. Diplomamız var, yabancı dilimiz var. Çalışkan, dürüst insanı dünyanın her yerinde isterler. Ama siz 'Deprem oldu, açız, bizim için para toplayın', al. Türk halkı sizin için hiçbir şey yapmaz bundan sonra. 'Nereye oy verdin' diye sorarlar adama. Bundan sonra siz benim için yoksunuz.



Bu baskıyı seçime kadar göreceksiniz. Kazanırsak affederiz, kazanmazsak sonsuza kadar böyle. Ben bir CHP'li olarak Amerika'da gezerken karşıma bir AK Partili olarak çıkıp yardım istemeyin. Siz vatanınızı sattınız bir inat uğruna. Biz size terbiyemizden dolayı vatan haini demiyoruz. Biz seçime bakıyoruz. Biz laf adamı değiliz, eylem adamıyız. Siz ister küfredin, gülün hiç fark etmez. Bunlar bir şey ifade etmiyor, bizi incitmiyor.