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Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin yankıları sürüyor.

Sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kollarını sıvayarak çalışmalara geçerken, muhalefet cephesinde mağlubiyetin sancıları devam ediyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 12'nci seçim olması nedeniyle parti içerisinde ve Millet İttifak'ın da hareketlilik yaşanmaya başladı.

İttifak dağılacak mı soruları gündemde yer alırken, parti içerisinde ise değişim ve istifa çağrıları yükseliyor.

İstifa çağrılarına aldırış etmeyen Kılıçdarooğlu, çareyi Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin toplu istifasını kabul etmekte buldu.

Ardından gözler yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. 'Kurultay' kararının çıktığı toplantının ardından MYK'nın yeni üyeleri açıklandı.

Yenilenen A takım, CHP içerisindeki gerilimi azaltmadı.

Konuya ilişkin bir eleştiri de CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

Günaydın, dün akşam katıldığı Halk TV’de değişim taleplerine değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti MYK’sını değiştirmesinin bir değişim anlamına gelmediğini belirten Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

Değişim talebini nasıl tanımlıyoruz. Ahmet gidecek Şu ana kadar 150’nin üzerinde MYK üyesi değişti CHP’de. MYK değiştirerek bir değişim yapamıyoruz. Kaldı ki bu MYK’nın toplumun beklentilerine uygun olup olmadığı da tartışılıyor. Şu andaki tüzüğümüze göre kurultay parti meclisin seçiyor, parti meclisinin içerisinden de genel başkanımız dilediği gibi MYK üyelerini seçiyor. Parti meclisi bunu oylamayla yapsa daha isabetli mi olur, daha isabetsiz mi olur? Eğer tümüyle seçimle bir MYK olsa ben daha isabetli olabileceğini düşünüyorum. Tüzük bu yetkiyi eskiden genel sekreter açısından seçimliydi, şimdi tamamen Genel Başkanımıza vermiş. Genel Başkanımız bu yetkiyi takdiri bir yetki olarak mı kullanır, yoksa hukuki anlamda bağlı bir yetki olarak mı kullanır? Genel Başkanımız ne yaptı? Bu MYK değiştirdikten sonra toplumun değişimin beklentisini karşılamak üzere bir MYK yaptım dedi. Eğer toplum bu değişim beklentisinden tatmin olduysa orta yerde sorun yoktur, olmadıysa orta yerde bazı sorunlar vardır.