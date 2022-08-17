CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'orman ve su' temalı gösteri

Ay başında Dikili’de yaşanan su kesintileri akıllardayken CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin tepkisini çeken bir dans gösterisi düzenledi.

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanmaya devam ediyor.

Yaşanan kesinti nedeniyle vatandaşlar mağdur olurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de konuya kayıtsız kalması tepkileri beraberinde getirdi

Belediyenin 'anlamlandırılamayan' etkinliği

Son olarak İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliğine tepki gösterdi.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman ve su temalı doğaçlama dans gösterisi düzenledi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'suyu arayan kadın' temalı gösteri

Ne yaptığı anlaşılmadı, kendini yere fırlatıp durdu

Gösteriden sosyal medyaya düşen bir video, İzmirlilerin tepkisini çekti.

Görüntülerde ne yaptığı anlaşılamayan bir kadın sanatçının kendisini yere fırlatması dikkat çekerken, düzenlenen etkinlik eleştiri yağmuruna tutuldu.