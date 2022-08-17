Petrol
93.62
1.39%
Euro
18.2673
0.12%
Dolar
17.9629
0.27%
Altın
1.02
-0.17%
Borsa
2978
2.22%
Bitcoin
424.500
-1.14%
BTXN Coin
6.09
-1.29%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'orman ve su' temalı gösteri

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'orman ve su' temalı gösteri

    Ay başında Dikili’de yaşanan su kesintileri akıllardayken CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin tepkisini çeken bir dans gösterisi düzenledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 17:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanmaya devam ediyor.

    Yaşanan kesinti nedeniyle vatandaşlar mağdur olurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de konuya kayıtsız kalması tepkileri beraberinde getirdi

    Belediyenin 'anlamlandırılamayan' etkinliği

    Son olarak İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir etkinliğine tepki gösterdi.

    CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman ve su temalı doğaçlama dans gösterisi düzenledi.

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'suyu arayan kadın' temalı gösteri

    Ne yaptığı anlaşılmadı, kendini yere fırlatıp durdu

    Gösteriden sosyal medyaya düşen bir video, İzmirlilerin tepkisini çekti.

    Görüntülerde ne yaptığı anlaşılamayan bir kadın sanatçının kendisini yere fırlatması dikkat çekerken, düzenlenen etkinlik eleştiri yağmuruna tutuldu.

    CHP li İzmir Büyükşehir Belediyesi nden orman ve su temalı gösteri #1

    CHP li İzmir Büyükşehir Belediyesi nden orman ve su temalı gösteri #2


    İlginizi Çekebilir

    Bitexen 17 Ağustos
    Advertorial

    Bitexen 17 Ağustos

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Ünlü isimler orman yangınlarına dikkat çekti
    Gündem

    Ünlü isimler orman yangınlarına dikkat çekti

    Görüş Bildir